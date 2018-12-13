Петербург станет площадкой для съемок болливудского кино

Индийская делегация поблагодарила власти Петербурга за упрощение визового режима для туристов.

Делегация из Индии прибыла в Петербург. Зарубежные гости встретились с местными чиновниками. В Смольном они обсудили вопросы экономического и культурного развития взаимоотношений. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по внешним связям.

Среди обсуждаемых проектов - возможность съемок болливудских фильмов на территории Северной столицы. Также киноделы рассматривают возможность проведения торжественной церемонии Болливуда.

Чиновники отметили, что для туристов также существует возможность безвизового приезда на 72 часа в город тем, кто путешествует на круизных лайнерах из Хельсинки. В бизнес-среде предпринимателей Индии привлекают сферы машиностроения и судостроения

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