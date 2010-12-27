Петербург может принять летнюю Олимпиаду в 2032 или 2036 году

Спортивные объекты для летних Олимпийских игр в 2032 или 2036 годах планируется построить в Купчино.

Петербург будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр в 2032 или 2036 годах. О таком решении стало известно после ответа главы города Георгия Полтавченко на депутатский запрос от Оксаны Дмитриевой.

Губернатор города Георгий Полтавченко хочет построить на месте парка в Купчино крупный торгово-развлекательный комплекс. Инициативу глава города объяснил возможностью принять летнюю Олимпиаду в 2032 или 2036 годах. Для этого необходимо подготовиться к соревнованиям. Например, оставить пустующим свободный участок рядом с парком, потому что эта площадь может понадобиться в будущем для строительства стадиона.

Учитывая планы Санкт-Петербурга по возможному выдвижению как города-кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов, способных принимать соревнования подобного уровня. Цитирует Полтавченко ИА REGNUM

На территории в Купчино откроют стадион на 20 тысяч мест, баскетбольный комплекс на 5 тысяч зрителей, спортивную академию, крытый футбольный манеж на 1 тысячу зрителей и разнообразные административные постройки.

Фото: Piter.TV