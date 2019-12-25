Петербург может получить дополнительные матчи на ЕВРО-2020

Среди них три матча группового этапа и игра 1/8 финала.

В понедельник, 19 апреля, УЕФА может лишить Дублин статуса города - хозяина чемпионата Европы по футболу. Несколько матчей могут передать Петербургу. Об этом сообщает издание "Daily Mail".

Перенос матчей связан с тем, что власти в Бильбао, Дублине и Мюнхене не предоставили подтверждения о допуске зрителей на трибуны. По данным издания, в понедельник объявят, что Дублин лишится статуса города-хозяина турнира, поэтому нужно будет найти стадионы для трех матчей группового этапа: Польша - Словакия, Швеция - Словакия и Швеция - Польша, а также игры 1/8 финала.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля на 12 стадионах 12 городов стран-членов УЕФА.

Ранее Piter.tv писал, что к Евро-2020 в Петербурге выпустят "Подорожник" с новым дизайном.

Фото: Piter.TV