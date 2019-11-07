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Петербург может остаться без двора Нельсона

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Петербург может остаться без двора Нельсона.

Нельсон – бард, художник, живущий на Петроградке. В 2011 году он поселился в доме на Полозова 6 Петроградского района.

В 2012 собственными руками разрисовал стены дома и добавил арт-объекты во двор. 

В общем, за это время столько много вопросов задали: что это такое, что задумано? Я просто делал, что мне заблагорассудится на самом деле. Я никогда не рисовал: ни художник, ни пирожник. Так вот просто заходил, увидел серый двор, откуда-то взялась розовая краска, вот реально говорю, на самом деле, взял, вот это вот окошко закрасил в красный цвет.

Нельсон, бард

С тех пор, двор обрел название "Двор Нельсона" и стал излюбленным местом туристов и гостей города. Но власти думают по-другому и  планируют "зачистить двор от посторонних предметов". Голосование по вопросу "удаления граффити с фасадов и очистки территории от посторонних предметов" "Жилкомсервис №1 Петроградского района" планирует провести завтра, 8 ноября. 

Я в этой грустной, гнусной жизни, наверное, обрел мудрость. Мне захотелось дарить радость. От радости люди исцеляются, выздоравливают. Я прихожу и вижу многих, они заходят сюда с улыбками, уходят в восторге, довольные. Я пишу песни, они приходят их слушают. По-моему, нормальная движуха, такая благотворная. Против этого кто-то может восстать, наверное, дьявол во плоти.

Нельсон, бард

Нельсон не отчаивается и планирует продолжать заниматься творчеством не смотря ни на что.

Знаете, я не музыкант, я делаю то, что мне в голову взбредёт, мне вот захотелось в последнее время писать песни на имена девушек, я сначала подумал, что если девушки будут улыбаться, радоваться, то пацанам будет попроще

Нельсон, бард

Видео и фото - PITER.TV 

Теги: арт объекты, граффити, двор нельсона, нельсон, нельсон искандарян, полозова 6, стрит арт
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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