Петербург лидирует по числу пациентов с расстройством психики

В Петербурге проживают 4737 таких людей, в столице – 3137.

Петербург вошёл в число российских регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году поставили диагноз "психическое расстройство". Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

В Петербурге проживают 4737 таких людей, в столице – 3137, в Татарстане – 2531. Меньше всего людей с диагнозом "психическое расстройство" живут в НАО (9 человек), Чукотском АО (19), Мурманской области (70), Еврейской АО и в городе Севастополе (87 человек).

В 2000 году данный диагноз впервые поставили более 120 тысячам человек, в 2019 году – 58 тысячам человек.

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Фото: Piter.TV