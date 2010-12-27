Во вторник, 12 марта, стало известно о том, что Петербург и Ростов-на-Дону свяжет новый авиарейс. Об этом сообщает портал "Ростов-Транспорт" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Так, билеты без багажа будут стоить около 3,5 тыс руб.
Именно такое ценовое предложение перевозчик делает на линиях Санкт-Петебург - Воронеж и Санкт-Петербург – Краснодар"
отмечают в компании
Рейсы планируют запустить с 12 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что Работники метрополитена рассказали о причинах тайм-аута при использовании проездного
Фото:pixabay
Оставить комментарий