Полеты планируется начать уже 12 апреля.

Во вторник, 12 марта, стало известно о том, что Петербург и Ростов-на-Дону свяжет новый авиарейс. Об этом сообщает портал "Ростов-Транспорт" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Так, билеты без багажа будут стоить около 3,5 тыс руб.

Именно такое ценовое предложение перевозчик делает на линиях Санкт-Петебург - Воронеж и Санкт-Петербург – Краснодар" отмечают в компании

Рейсы планируют запустить с 12 апреля.

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