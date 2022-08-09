Петербург достиг плановых значений по вводу многоквартирного жилья

Как отметил замминистра Минстроя РФ Никита Стасишин, 49 регионов достигли плановых значений по вводу МКД.

По предварительным данным регионов, за пять месяцев 2023 года в России введено 41,5 млн м² жилья. Среди них 17,3 млн м² многоквартирного жилья (МКД). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на данные Министерства строительства РФ.

Как отметил замминистра Минстроя РФ Никита Стасишин, 49 регионов достигли плановых значений по вводу МКД. Существенное превышение плана отмечается в Новосибирской, Воронежской, Иркутской, Московской областях, Республике Татарстан, Москве и Санкт-Петербурге, Алтайском и Краснодарском краях, ЯНАО и Ханты-Мансийском АО-Югре.

Также стало известно, что в Петербурге в мае ввели в эксплуатацию 86 домов.

Фото: Минстрой РФ