В Петербурге в мае ввели в эксплуатацию 86 домов

С начала 2023 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию более 1 миллиона 420 тысяч квадратных метров жилья.

В мае в Петербурге ввели в эксплуатацию 236 851,10 м2 жилья. Это 86 домов на 4 494 квартир, включая индивидуальное строительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лидером по вводу жилья в мае стал Василеостровский район. Здесь ввели в эксплуатацию два дома на 1 563 квартиры площадью 84 905,10 м2. На втором месте – Приморский район – сдано 63 245,10 м2 жилья (три дома на 1 117 квартир). На третьем месте – Красногвардейский район, где введен в эксплуатацию один дом на 664 квартиры. Помимо этого, в мае 2023 года в Петербурге было сдано 10 объектов общегражданского назначения.

С начала 2023 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию более 1 миллиона 420 тысяч квадратных метров жилья, порядка 90 тысяч квадратов из них приходится на объекты ИЖС.

Фото: портал "Строительный Петербург"