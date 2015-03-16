В стационары доставили более 180 москвичей и 137 петербуржцев.

Петербург догоняет столицу по числу зараженных Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 25 сентября.

В Москве заразились за минувшие сутки 3,4 тыс. жителей. В Петербурге болезнь выявили у 3,3 тыс. горожан. Так, столица занимает первое место в антирейтинге, Северная столица оказалась на втором.

В ковидные стационары доставили более 180 москвичей и 137 петербуржцев.

Вылечиться смогли свыше 4 тыс. жителей Москвы и 2,8 тыс. человек из города на Неве.

Ранее на Piter.tv: главврач Боткинской больницы назвал симптомы новых штаммов COVID-19.

Фото: Piter.tv