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Петербург догоняет столицу по числу зараженных COVID-19
Сегодня, 20:20
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Петербург догоняет столицу по числу зараженных COVID-19

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В стационары доставили более 180 москвичей и 137 петербуржцев.

Петербург догоняет столицу по числу зараженных Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 25 сентября. 

В Москве заразились за минувшие сутки 3,4 тыс. жителей. В Петербурге болезнь выявили у 3,3 тыс. горожан. Так, столица занимает первое место в антирейтинге, Северная столица оказалась на втором. 

В ковидные стационары доставили более 180 москвичей и 137 петербуржцев. 

Вылечиться смогли свыше 4 тыс. жителей Москвы и 2,8 тыс. человек из города на Неве. 

Ранее на Piter.tv: главврач Боткинской больницы назвал симптомы новых штаммов COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, второе место в антирейтинге, ковидная статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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