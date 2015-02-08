Петербург будет сотрудничать с Калмыкией в сфере фармацевтики, медицины и зеленой энергетики

Жителям Калмыкии Петербург предлагает оказывать медицинскую помощь с использованием телемедицины.

Губернатор Александр Беглов на ПМЭФ подписал с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым соглашение о сотрудничестве и дорожную карту по его реализации. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

У нас большие совместные планы по взаимодействию в здравоохранении, цифровизации и туризме. Александр Беглов, губернатор

Жителям Калмыкии Петербург предлагает оказывать медицинскую помощь с использованием телемедицины. Соглашение также предусматривает сотрудничество в области фармацевтики и зеленой энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

Ранее стало известно, что в Петербурге создадут новые производства по выпуску высокотехнологичного оборудования для атомной отрасли.

Фото: пресс-служба Смольного