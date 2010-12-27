Дорога на повороте Дальневосточного к Народной покрылась опилками

Петербуржцы сообщили о том, что в Невском районе на проезжую часть высыпалось много комбикорма. Дорога из опилок образовалась на повороте с Дальневосточного проспекта на Народную улицу 30 июля.
Очевидец сравнил это с манежем в цирке. По его словам, очистить дорогу никто не спешит.
Пользователи пошутили, что таким образом город подготавливают к гололеду.
Кто именно просыпал комбикорм - неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском метро появились поручни из женских волос.
Фото: vk.com/spb_today
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