Дорога на повороте Дальневосточного к Народной покрылась опилками

Автор отметил, что кто-то просыпал их.

Петербуржцы сообщили о том, что в Невском районе на проезжую часть высыпалось много комбикорма. Дорога из опилок образовалась на повороте с Дальневосточного проспекта на Народную улицу 30 июля.

Очевидец сравнил это с манежем в цирке. По его словам, очистить дорогу никто не спешит.

Пользователи пошутили, что таким образом город подготавливают к гололеду.

Кто именно просыпал комбикорм - неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском метро появились поручни из женских волос.

Фото: vk.com/spb_today