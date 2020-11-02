Детская песня Baby Shark побила рекорд Despacito по просмотрам на YouTube

С момента публикации ролик набрал более 7 млрд просмотров.

Англоязычная версия клипа на детскую песню "Baby Shark" ("Маленькая акула") стала самым просматриваемым роликом на YouTube. С момента публикации видео набрало более 7 млрд просмотров, обогнав предыдущего лидера – клип на песню Луиса Фонси "Despacito".

По данным на 2 ноября 15:30, число просмотров клипа песню "Baby Shark" достигло 7 040 476 363. В свою очередь у "Despacito" 7 037 971 275 просмотров.

Создателем клипа "Baby Shark" является образовательный южнокорейский бренд Pinkfong, который принадлежит развлекательной компании SmartStudy. Премьера ролика состоялась на YouTube 17 июня 2016 года. Танец, который показан в клипе, поможет маленьким детям развить мелкую моторику и весело провести время.

"Пришло время танцевать под детеныша акулы!

Давайте попробуем сделать акул с помощью рук и рук!

Используйте свои пальцы, чтобы сделать маленькую Детенышевую акулу!

Раскройте свои руки, чтобы сделать маму акулой!

Широко раскиньте руки, чтобы сделать папу акулой!

Давайте не будем забывать бабушку и дедушку акулу!

Ду-ду-ду-ду-ду!" – поется в песне.

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Видео: YouTube / Пинкфонг! Детские Песни И Сказки