Песне Укупника про мастурбацию предрекли провал в современной России

Артистов, предположительно, ожидало бы уголовное преследование.

Песне "Тинейджер" дуэта "Полиция нравов", который продюсировал в начале 90-х гг. Аркадий Укупник, предрекли провал в современной России. Артистов, исполнивших эту композицию, и вовсе могло ждать уголовное преследование. Об этом рассказывается в документальном фильме "Ленты.ру" о русской поп-музыке 1990-х.

Клип на песню "Тинейджер" вышел в 1993 году. В тексте говорится о 13-летнем подростке, который хочет секса и мастурбирует.

"Ну что тут скажешь, напряжение снимай. Ах руки-руки-руки-руки, ай-яй-яй", - поют исполнительницы, пока вокруг них танцуют дети.

После успеха этой композиции Укупник решил заняться сольной карьерой. Его первой популярной композицией оказалась "Маргаритка", за которой последовал трек "Петруха". Позже артист выпустил первый альбом "Восток – дело тонкое".

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Фото: Википедия / Okras