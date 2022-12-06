Блинкен не стал предсказывать исход протестов в Иране

В Госдепе США оценили реакцию властей Тегерана на ситуацию в стране.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен не стал предсказывать исход массовых протестов в Иране. На мероприятии, организованного изданием The Wall Street Journal, руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил, что пока что не готов давать какие-либо оценки или прогнозы ситуации в стране Ближнего Востока. По словам дипломата, сейчас вопрос стоит о том, как сможет местное правительство отреагировать на "нужды и чаяния своего народа".

Я не собираюсь давать каких-либо прогнозов относительно того, как это будет развиваться. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что народные волнения на территории Ирана начались 16 сентября после похорон 22-летней активистки по имени Махса Амини. Согласно официальной версии случившегося, правоохранительные органы задержали женщину за неправильное ношение головного платка. При допросе у подозреваемой случился сердечный приступ, от которого она скончалась. В социальных сетях была распространена информация о том, что на самом деле Амини избили полицейские. А 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала свое заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

Блинкен: создание международного суда по Украине "находится на столе".

Фото и видео: YouTube / Wall Street Journal