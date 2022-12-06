Блинкен: создание международного суда по Украине "находится на столе"

В Госдепе США рассказали о том, что обсуждается идея формирования независимого суда и поддержка МУС.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о том, что создание международного трибунала по украинскому кризису "находится на столе". Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в ходе выступления на мероприятии, организованного изданием The Wall Street Journal. Власти США подтвердили приверженность усилиям со стороны сотрудников Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации о военных преступлениях в регионе. В Госдепе добавили, что между международными союзниками также ведутся разговоры о формировании некоего независимого суда.

Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит. Я не хочу заранее говорить, но важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее российское министерство по внешней политике выражало свое возмущение в связи с официальными заявлениями в западных странах о планах создания некоего "трибунала" для расследования "агрессии России" на территории Украины. Дипломаты полагают, что текущая политика отдельных стран на Западе говорит о попытке на скорую руку создать "беспрецедентный по своему правовому нигилизму "квазисудебный механизм". В МИД РФ подчеркнули, что такая позиция свидетельствует о двойных стандартах коллективного Запада.

Блинкен: США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта.

Фото и видео: YouTube / Wall Street Journal