Блинкен: США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но не хотят конфликта

В Госдепе США рассказали об отношениях с КНР.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен рассказал о том, что власти США находятся в напряженном соперничестве с Китаем, но при этом не хотят конфликта с азиатской страной. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства США сделал в ходе выступления на мероприятии, организованного изданием The Wall Street Journal.

Мы находимся в напряженном соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Эксперт пояснил, что дипломаты из США считают важным поиск путей кооперации с КНР ем по общим вопросам, которые касаются не только двух стран, но и всего мира. В частности, Блинкен напомнил о визите спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань. В Пекине увидели в данном шаге поддержку американской стороны в сепаратизме региона, который Китай считает одной из своих провинций. При этом официальные лица Вашингтона подтверждают приверженность США принципу "одного Китая".

Госсекретарь Блинкен: США стремятся помочь Украине вернуть занятые Россией территории.

Фото и видео: YouTube / Wall Street Journal

