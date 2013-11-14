Жена Аркадия Укупника сбила пешехода в центре Москвы

Она не стала дожидаться скорой и доставила пострадавшего в больницу.

Жена певца и композитора Аркадия Укупника Наталья сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Нижней Красносельской улице. Сообщается, что мужчина переходил дорогу на красный свет, не осмотревшись по сторонам. В этот же момент по дороге ехал Porsche, за рулем которого находилась жена музыканта. В результате удара пешехода отбросило на несколько метров.

Наталья не стала дожидаться скорой и доставила пострадавшего в больницу. Его жизни ничего не угрожает. После ДТП она вместе с мужем приехали в отдел.

Ранее мы сообщали, что сенатор Ахмадов пострадал в ДТП в центре Москвы.

Видео: Telegram / Mash