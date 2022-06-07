Сенатор Ахмадов пострадал в ДТП в центре Москвы

У него диагностировали перелом пальца руки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Член Совета Федерации Мохмад Ахмадов пострадал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел сегодня, 7 июня на Новом Арбате. В центре столицы столкнулись четыре автомобиля. В их числе был Мерседес, в котором ехал Ахмадов.

В результате ДТП пострадали два человека - пассажир такси и сам сенатор. У него диагностировали перелом пальца руки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Ахмадова госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Ранее мы сообщали, что журналистка Долецкая сломала руку в Москве из-за наезда курьера на электровелосипеде.

Видео: Telegram / Mash