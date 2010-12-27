Милонов предложил закрыть все стриптиз-бары и гей-клубы к ЧМ-2018

Депутат Госдумы считает, что на месте "всех неприличных заведений" нужно создать приюты для бездомных.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрыть все стриптиз-бары и гей-клубы в России. На их месте Милонов предлагает открыть приюты для бездомных. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает Национальная служба новостей.

Все неприличные заведения в России нужно закрыть: это стриптиз-бары, гей-клубы. На их месте можно открыть приюты для лиц без определенного места жительства. Виталий Милонов.

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года Милонов также предложил создать "полицию нравов". Депутат считает, что в ней нужно задействовать людей с "высокой нравственной позицией". По мнению Милонова, к таким, например, относятся представители национальных групп или добровольцы на Донбассе.

Помимо проституции "полиция нравов" должна заниматься профессиональными попрошайками, карманниками и другими нравственными проблемами.

Фото: страница Виталия Милонова в Facebook