Причина, по его словам, в методиках опроса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недоверии опросам "Левады" о рейтинге Путина. По его словам, в Кремле не склонны доверять опросам данного исследовательского центра Левады о рейтинге главы государства.

Причина, по его словам, в методиках опроса.

Поводом для комментария стал недавно опубликованный рейтинг "Левады-центра", в котором сказано, что рейтинг Владимира Путина упал в два раза с осени 2017 года. О своём недоверии главе государства заявили 33 % россиян. 59% одобрили его работу на посту президента.

Ранее Песков рассказал, что Путину придется пожить в условиях ограничений.