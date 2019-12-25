Он отметил, что министерство сейчас действует в обстоятельствах беспрецендентной пандемии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что министерство финансов России предложило повысить акцизы на сигареты, введя поправки в Налоговый кодекс. Это увеличит цены на табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по отношению к действующей стоимости. В Минфине отмечают, что повышение акциза поможет России выполнять свои социальные обязательства по отношению к населению в условиях роста бюджетных трат на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По словам Пескова, подобных решений пока не принималось. Он отметил, что министерство сейчас действует в обстоятельствах беспрецендентной пандемии и мирового экономического кризиса. Сейчас, отметил чиновник, ведётся обсуждение данной инициативы среди экспертов.

Ранее Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко.