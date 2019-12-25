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Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Сегодня, 13:26
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matveyvn

Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко

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Он отметил, что Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности в своей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской об Александре Лукашенко.

Ранее Тихановская сказала, что гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода.

Песков заявил, что Кремль никак не хотел бы реагировать на данные заявления.

Я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности в своей стране, хотя это исключительно внутренние дела Белоруссии.

Ранее Тихановская заявила, что миллиардный кредит от России пойдет на разгон протестующих.

Теги: кремль, лукашенко, песков, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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