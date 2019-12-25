Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко

Он отметил, что Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности в своей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской об Александре Лукашенко.

Ранее Тихановская сказала, что гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода.

Песков заявил, что Кремль никак не хотел бы реагировать на данные заявления.

Я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности в своей стране, хотя это исключительно внутренние дела Белоруссии.

Ранее Тихановская заявила, что миллиардный кредит от России пойдет на разгон протестующих.