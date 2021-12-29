Песков: войска после учений в Белоруссии вернутся в места дислокации

Совместные военные учения "Союзная решимость – 2022" пройдут с 10 по 20 февраля в Белоруссии.

Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что изначально не шло речи об оставлении военных на территории соседней страны на продолжительное время.

Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло. Речь идет о союзных учениях и подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, с 10 по 20 февраля в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения "Союзная решимость – 2022". Первый этап мероприятий завершится к 9 февраля. Он заключается в переброске и создании группировки войск на территории республики, а также в отработке действий по перехвату условного противника.

Ранее сообщалось, что Украина с 10 по 20 февраля проведет учения с применением Bayraktar, Javelin и NLAW.

Фото: kremlin.ru