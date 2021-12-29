Песков: внешнеполитическая концепция РФ будет дорабатываться с учетом обстановки в мире

"В этом плане ситуация не статична", - отметили в Кремле.

Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом происходящего в мире. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российские внешнеполитические документы претерпевают изменения. Песков отметил, что не так давно в Совете безопасности страны рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции РФ.

И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в рамках это же интервью Песков заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая Соединенные штаты. По его словам, Москва ищет возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность.

Видео: Telegram / РИА Новости