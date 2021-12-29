Шойгу: уровень отношений между Россией и Британией близок к нулю

Глава Минобороны РФ провел встречу с Беном Уоллесом в Москве.

Уровень отношений между Россией и Британией близок к нулю. Такое заявление на рабочей встрече с иностранным коллегой Беном Уоллесом сделал глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу. Чиновник призвал Запад прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и НАТО. По словам военнослужащего, данное общение в Москве между ним и Уоллесом даст сторонам возможность обсудить актальные вопросы без "поднятия выше температуры" и с учетм исторического опыта сотрудничества.

Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечёт нулевой меридиан и уйдёт в минус, чего очень не хотелось бы. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Чиновник отметил, что на текущий момент Россия наблюдает за все большей и даже запредельной концентрацией внимания на вопросах, которые могли бы решаться совершенно спокойно за счет диалога между странами. В РФ призвали отказаться Запад от военной риторики и угроз по введению новых санкций.

Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. "И "катастрофические", и "потрясающие", и "уничтожающие". Много разных слов. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Сергей Шойгу объяснил британским представителям, что перед текущей встречей внимательно прочитал тексты выступлений министра обороны Лондона и его коллег. По словам российского министра, через строчку в каждом документе присутствуют санкционные угрозы в адрес РФ.

Министр обороны Британии прибыл в Москву для переговоров с Шойгу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

