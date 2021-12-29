Министр обороны Британии прибыл в Москву для переговоров с Шойгу

Министр обороны Британии Уоллес прибыл в Москву для переговоров с Шойгу. Об этом рассказали представители иностранного военного ведомства. Информация размещена в официальном Telegram-канале посольства Лондона в Москве. Известно, что чиновник уже посетил могилу Неизвестного Солдата в центре российской столицы и возложил цветы.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
сообщение дипломатического представительства Британии в РФ
Днем ранее Москву с рабочим визитом посетила глава британского дипломатического ведомства Элизабет Трасс. Министр провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В МИД РФ охарактеризовали этот диалог как "разговор немого с глухим". Встреча между сторонами продлилась в общей сложности два часа.
Захарова: Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов".
Фото: Sky News
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