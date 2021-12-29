Захарова: Трасс свела переговоры с Лавровым к "озвучиванию твитов"

В МИД РФ оценили схожесть выражений МИД Британии с клиповым мышлением.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что британский министр по иностранным делам Элизабет Трасс свела переговоры с Сергеем Лавровым к "озвучиванию твитов". Таким мнением чиновница поделилась в эфире телеканала "Россия-1" с ведущим программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Невозможно и неэффективно говорить лозунгами. Переговоры и все, что происходит в этом процессе взаимодействия, предполагает диалог. Речь западных партнеров - знаете, что это такое? Это озвученные твиты. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Эксперт напомнила, что дипломатическое общение также подразумевает и монологи, но с возможностью комментариев от второй стороны, а также обмен мнениями и ответы на вопросы. Мария Захарова уточнила, что социальная сеть Twitter в период своего становления предполагала сообщения в 140 знаков. Тогда считалось, что этого количества вполне достаточно для передачи мысли пользователям. Мысли Трасс в МИД РФ считают примером клипового мышления. Чиновница заметила, что такое сознание сформировалось у целого поколения экспертов, политиков, журналистов.

Захарова: РФ готова разрешить проблему с RT и DW при желании Германии.

Фото и видео: YouTube / Россия-1

