Захарова: РФ готова разрешить проблему с RT и DW при желании Германии

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва готова разрешить проблему с закрытием контрапункта отечественного телеканала RT DE в Берлине и немецкой телевещательной компании Deutsche Welle (DW) при желании Германии. Об этом чиновница упомянула в эфире телеканала "Россия-24".
Будет у немецкой стороны желание каким-то образом выйти из этой ситуации - мы всегда готовы…Мы договорились о том, что мы на связи всегда, что мы будем оказывать им логистическую поддержку, но пока эта ситуация не сдвинулась с мертвой точки.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД РФ заметили, что российская сторона предложила немецким коллегам все возможности для диалога в любом удобном для Германии формате. Дипломаты из Москвы призвали Берли не скатываться к деградации конфликта, а обсуждать вопрос на более высоком уровне.
Захарова: Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем.
Фото и видео: YouTube / Россия-24
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