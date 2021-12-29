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Захарова: РФ готова разрешить проблему с RT и DW при желании Германии
Сегодня, 10:40
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Захарова: РФ готова разрешить проблему с RT и DW при желании Германии

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В МИД РФ предоставили Берлину все возможности для урегулирования конфликта.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва готова разрешить проблему с закрытием контрапункта отечественного телеканала RT DE в Берлине и немецкой телевещательной компании Deutsche Welle (DW) при желании Германии. Об этом чиновница упомянула в эфире телеканала "Россия-24".

Будет у немецкой стороны желание каким-то образом выйти из этой ситуации - мы всегда готовы…Мы договорились о том, что мы на связи всегда, что мы будем оказывать им логистическую поддержку, но пока эта ситуация не сдвинулась с мертвой точки.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ заметили, что российская сторона предложила немецким коллегам все возможности для диалога в любом удобном для Германии формате. Дипломаты из Москвы призвали Берли не скатываться к деградации конфликта, а обсуждать вопрос на более высоком уровне.

Захарова: Лондон использует тему Украины из-за внутренних проблем.

Фото и видео: YouTube / Россия-24
 

Теги: deutsche welle, rt de, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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