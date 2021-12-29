Песков: Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США

"Но насильно мил не будешь", - отметили в Кремле.

Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая Соединенные штаты. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва ищет возможности для расширения взаимодействия там, где есть взаимность, уточнил он.

Официальный представитель Кремля отметил, компенсация дефицита сотрудничества по одним вопросам за счет других является нормальным, что "происходит у всех государств, в том числе и у России".

Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва ответит взаимностью, если Лондон реально заинтересован в улучшении отношений с ней. Министр отметил, межгосударственное сотрудничество было прервано не по инициативе России и выразил надежду, что данные механизмы удастся со временем восстановить.

Ранее Песков заявил, что Европа покупает газ по высокой цене из-за отказа от долгосрочных контрактов.

Видео: Telegram / РИА Новости