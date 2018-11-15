Песков высказался о возобновлении работы Совета Россия- НАТО

В Кремле еще не слышали подобных идей от американских коллег.

Субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО на текущий момент Москве не поступало. Соответствующее заявление от 16 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля отреагировал на вопрос СМИ о вероятности продолжения работы данной международной структуры при участии стран-членов Североатлантического военного блока и нашей страны.

Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счёт не было. Насколько я понимаю, речь идёт о таких рассуждениях в средствах массовой информации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что новостное агентство The Bloomberg со ссылкой на собственный источник передавало читателям о том что власти из Вашингтона дополнили свое предложение по мирному урегулированию регионального кризиса на украинской территории инициативой по возобновлению работы совета "Россия-НАТО". Ранее Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.

Контакты Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования.

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