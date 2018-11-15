Контакты Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования

Дмитрий Песков призвал к тщательной подготовке мероприятия в целях безопасности.

Личные контакты российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа чрезвычайно важны для мирового сообщества в контексте украинского урегулирования. Соответствующее заявление от 16 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что проведение подобных мероприятий требует скрупулезной подготовки.

Такая встреча, безусловно, необходима. Встреча в верхах должна быть подготовлена, и она должна быть результативной. Всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее лидер Белого дома Дональд Трамп заявил во время визита в Объединенные Арабские Эмираты о том, что политик намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в тот момент, как только сможет организовать такой контакт нв высшем уровне. В вашингтонской администрации уже отмечали, что ожидают таких переговоров "очень скоро".

Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра.

Фото и видео: Telegram / ТАСС