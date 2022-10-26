Песков подтвердил, что российская делегация находится в Стамбуле с утра

По его словам, делегация России ждет украинскую сторону.

Российская делегация находится в Стамбуле с утра. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, делегация России ждет украинскую сторону. Песков отметил, что на данный момент делегации от Киева нет. Он также подчеркнул, что о дедлайнах говорить преждевременно. Отметим, что сегодня, 15 мая, в Стамбуле должны пройти переговоры между делегациями из России и Украины.

Ранее Песков сообщал, что Путин провел совещание по подготовке к переговорам.

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