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Песков высказался о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли

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В Кремле оценил конкуренцию на международном рынке.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков, говоря об атомной отрасли и неконкурентной борьбе в ней, заявил журналистам о том, что ряд стран не гнушается ничем в ходе борьбы на глобальном рынке. Такое мнение чиновник высказал в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге от 9 июня. При этом отечественная атомная отрасль готова дальше в деле доказывать свои преимущества тем, кто реально заинтересован в сотрудничестве с Москвой.

Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней не единожды приходилось сталкиваться, к сожалению. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность. Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: атомная энергетика, дмитрий песков, кремль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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