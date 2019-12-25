Песков высказался о допуске зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок

В Кремле надеются на скорое разрешение данного вопроса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема взаимного признания вакцин России и Евросоюза от COVID-19 стоит на повестке дня. Об этом информирует агентство ТАСС.

По его словам, российские власти надеются, что диалог по этому вопросу в скором будущем приведет к взаимоприемлемым результатам.

Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Безусловно, тему эту придется обсуждать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от COVID-19. Обращение связано с тем, что пилотам международных рейсов регулярно требуется сдавать ПЦР-тесты, несмотря на пройденный курс вакцинации отечественными препаратами.

Фото: kremlin.ru