Песков высказался о допуске зарубежных вакцин от COVID-19 на российский рынок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема взаимного признания вакцин России и Евросоюза от COVID-19 стоит на повестке дня. Об этом информирует агентство ТАСС.
По его словам, российские власти надеются, что диалог по этому вопросу в скором будущем приведет к взаимоприемлемым результатам.
Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет. Безусловно, тему эту придется обсуждать.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее представители Шереметьевского профсоюза летного состава попросили премьер-министра России Михаила Мишустина разрешить ввоз зарубежных вакцин от COVID-19. Обращение связано с тем, что пилотам международных рейсов регулярно требуется сдавать ПЦР-тесты, несмотря на пройденный курс вакцинации отечественными препаратами.
Фото: kremlin.ru
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