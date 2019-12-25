Песков: указ о двойном гражданстве касается лишь небольшой группы людей

В их числе украинцы, которые до сих пор формально имеют гражданство Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ о приеме на государственную службу граждан России с гражданством других государств касается очень небольшого числа россиян. Об этом пишет "РИА Новости".

Он отметил, что данное исключение сделано, например, для граждан Украины, работающих на государственной службе на территории РФ. По словам Пескова, украинцы не могут приехать на родину, так как для них это может быть опасно.

То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Днем ранее глава государства Владимир Путин подписал указ, который разрешает принимать на госслужбу без доступа к государственной тайне граждан РФ, которые имеют иностранное гражданство, если у них нет возможности отказаться от него.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба осудил доверие сограждан к заявлениям России об эвакуации людей из Кабула. Он призвал относиться к распространяемой Москвой информации об эвакуации с осторожностью, так как дипломаты РФ с 2014 года занимаются тем, что предоставляют "провокационные" данные.

Фото: kremlin.ru