В Кремле сравнили недавний инцидент с подрывом "Северных потоков".

Диверсионная деятельность киевского режима представляет угрозу странам региона Балтийского моря, а обвинения в российский адрес абсурдны и смехотворны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал предполагаемую диверсию в отношении двух подводных кабелей в акватории Балтийского моря.

Это достаточно абсурдно, - не имея никаких оснований, продолжать во всем обвинять Россию. Именно Украина предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря, я имею в виду взрывы "Северных потоков". Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По словам Дмитрия Пескова, смехотворно на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море говорить о новом инциденте в Балтийском море. В Москве уточнили, что именно Киев предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма.

Кремль отверг заморозку конфликта на Украине.

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