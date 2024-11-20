Диверсионная деятельность киевского режима представляет угрозу странам региона Балтийского моря, а обвинения в российский адрес абсурдны и смехотворны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал предполагаемую диверсию в отношении двух подводных кабелей в акватории Балтийского моря.
Это достаточно абсурдно, - не имея никаких оснований, продолжать во всем обвинять Россию. Именно Украина предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря, я имею в виду взрывы "Северных потоков".
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
По словам Дмитрия Пескова, смехотворно на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море говорить о новом инциденте в Балтийском море. В Москве уточнили, что именно Киев предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма.
Кремль отверг заморозку конфликта на Украине.
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все