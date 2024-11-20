Дмитрий Песков напомнил о заявлении Владимира Путина.

В Москве объяснили, что вариант заморозки конфликта на Украине не подойдет России. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 20 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля назвал важным достижение целей специальной военной операции. При этом спикер добавил, что власти страны готовы к переговорам по мирному урегулированию конфликта.

Президент неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам. Президент так же уже говорил, что какой-то вариант заморозки конфликта нам не подойдет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что авторы из информационного агентства The Reuters сообщало со ссылкой на собственные источники, что российский президент Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о режиме прекращении огня на Украине с избранным президентом США, республиканцем Дональдом Трампом. Собеседники СМИ утверждали, что Кремль может согласиться заморозить региональный конфликт вдоль фронтовой линии.

Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ