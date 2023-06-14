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Песков объяснил, чего добивается Запад разрешением ВСУ бить вглубь России

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В Кремле оценили действия политиков Запада в противостоянии с Россией.

Страны коллективного Запада, разрешая украинским властям наносить воздушные удары натовским дальнобойным оружием вглубь российской территории, теперь еще больше вовлекаются в региональный конфликт на Украине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Он дал интервью 16-летней журналистке из Луганска Фаине Савенковой, которая в настоящее время проходит практику в информационном агентстве "РИА Новости". В Кремле указали корреспондентке на то, что действия международных союзников Киева ведут к эскалации.

Сам факт, что эти страны Запада еще больше вовлекаются в этот конфликт,  ведет к новым виткам напряженности и эскалации. Это плохо. Западные политики продолжают свою линию... они используют Украину для достижения этих целей.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков добавил, что западные политические элиты по-прежнему пытаются использовать Украину как инструмент для нанесения стратегического поражения Москве.

Песков заявил, что корректировки ядерной доктрины практически сформулированы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дальнобойное оружие, дмитрий песков, запад, кремль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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