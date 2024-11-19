Песков заявил, что корректировки ядерной доктрины практически сформулированы

В Кремле рассказали об указе президента.

Адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам отнесена к основам государственной политики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 19 ноября сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля ответил на вопрос СМИ по поводу указа Кремля под названием "Об утверждении основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания". Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Подписан очень важный указ президента об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Текст основ тоже опубликован... Очень важный текст, он должен стать объектом очень глубокого анализа, как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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