Песков: штамм "омикрон" пока недостаточно изучен

Отечественная система здравоохранения готова к нагрузке в случае обострения ситуации с "омикроном", уверен Песков.

В ситуации со штаммом "омикрон" необходимо надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, новый вариант коронавируса пока недостаточно изучен, чтобы делать выводы о его опасности. По словам официального представителя Кремля, отечественная система здравоохранения готова к нагрузке в случае обострения ситуации с "омикроном".

Еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или неопасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он выразил уверенность, что опыт, приобретенный в преодолении волн заболеваемости COVID-19, поможет справиться со штаммом "омикрон".

В ноябре текущего года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. В России омикрон-штамм был выявлен у нескольких россиян, прибывших из Южно-Африканской республики и с территории сопредельных государств.

Ранее глава российской системы здравоохранения Михаил Мурашко назвал сроки проверки эффективности вакцин против "омикрона".

Фото: kremlin.ru