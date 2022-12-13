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Песков: решений о военном положении на границе с Украиной не принималось

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В Кремле оценили предложение Рамзана Кадырова.

Никаких решений на счет введения военного положения в тех российских регионах, которые граничат с Украиной, Кремлем не принималось. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации. Чиновник напомнил о том, что прерогатива принятия таких важных решений остается за президентом Владимиром Путиным. Ранее с подобной иницивтивой о введении военного положения на госгранице страны поделился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что такая ситуация может быть неудобна для местного населения, однако позволит сохранить их в безопасности.

Это прерогатива президента РФ. Поэтому сейчас каких-либо решений не принималось.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: брянская область, военное положение, госграница, дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России, Криминальные происшествия,

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