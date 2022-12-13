США продолжают наращивать поставки вооружений Украине, заявили в Кремле

Дмитрий Песков оценил продолжение военной помощи со стороны Вашингтона и стран ЕС.

США продолжают наращивать поставки вооружений Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что американская сторона гнет свою политическую линию на предоставление киевскому режиму как можно большего вооружения и побуждает к этой деятельности "своих подопечных". Песков подчекнул, что говорит о странах Евросоюза. В России напомнили, что эта помощь ВСУ ложится серьезным бременем на экономические системы стран-участниц ЕС и жителей региона. Однако Москва уверена, что такие поставки не скажутся значительно на ходе проведения специальной военной операции.

Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружения на Украину и склонять своих подопечных в Европе, то бишь страны Евросоюза, к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки также. Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД РФ

Песков заявил, что выводы о произошедшем в Брянской области сделают по итогам следствия.

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