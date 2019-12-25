Песков рассказал об отношении Путина к российской политической системе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к российской политической системе. Об этом пишет ТАСС.
Официальный представитель Кремля рассказал, что президент доволен существующей политической системой. По его словам, она неоднократно доказывала свою стрессоустойчивость.
Песков подчеркнул, что в России постоянно происходит ротация власти и "не замечать это неверно".
Ранее в Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине.
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