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Песков рассказал об отношении Путина к российской политической системе
Сегодня, 11:54
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matveyvn

Песков рассказал об отношении Путина к российской политической системе

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Система неоднократно доказывала свою стрессоустойчивость.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к российской политической системе. Об этом пишет ТАСС.

Официальный представитель Кремля рассказал, что президент доволен существующей политической системой. По его словам, она неоднократно доказывала свою стрессоустойчивость.

Песков подчеркнул, что в России постоянно происходит ротация власти и "не замечать это неверно".

Ранее в Кремле прокомментировали высказывания Болтона о Путине.

Теги: песков, политика, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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