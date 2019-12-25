Песков прокомментировал жалобу народного артиста Ивана Краско на уборку снега в Петербурге

По словам Пескова, такого письма еще не получали.

В среду, 15 декабря, письмо с жалобой на уборку снега в Северной столице Кремль не получил. Его отправил народный артист РФ Иван Краско. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, такого письма еще не получали. Он добавил, что "нужно в первую очередь обращаться к руководству города, губернатору отправить такое письмо".

Днем ранее Красько сообщал, что направил письмо президенту РФ. В нем он указал: "я <…> старый человек, что зрение у меня неважное, поэтому я без поводыря ходить не могу уже по этим нечищеным сугробам и гололеду. Вышел вчера до театра добраться - повис на сыне буквально. Естественно, когда мне предложили, я говорю: "Да, я с удовольствием подпишу письмо".

Ранее вице-губернатор Петербурга перечислил лучшие и худшие районы по уборке снега. Власти Петербурга планируют использовать превентивные меры, в частности напоминать о штрафах от ГАТИ или ГЖИ, в случае не уборки территорий и крыш от снега и наледи.

Фото: kremlin.ru