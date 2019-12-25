Песков прокомментировал слова главы Коми "у вас я – Путин"

Он считает, что фраза была вырвана из контекста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу слов главы республики Коми Владимира Уйбы о том, что он является "Путиным" для жителей подвластного ему региона. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, глава Коми провел встречу с жителями населенного пункта, который расположен недалеко от места разлива нефти на Ошском месторождении. Люди возмущались, что по многим вопросам им приходится ежегодно писать президенту России Владимиру Путину. На что Уйба ответил фразой "у вас я – Путин".

Дмитрий Песков заявил, что не увидел в словах главы региона ничего предосудительного.

Тут очевидно, что это вырвано из контекста и что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля выразил уверенность, что данная фраза была вырвана из контекста. По его словам, у Уйбы много недоброжелателей, которые часто отдельными выражениями главы региона " начинать вирусно этим засорять интернет".

Ранее Песков раскритиковал рижские власти за инцидент с флагом Белоруссии.

Фото: сайт президента РФ