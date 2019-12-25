Песков не исключил встречи Путина и Маска

Такие планы между Кремлем и американцем пока что не обсуждались.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина и американского предпринимателя Илона Маска. При этом спикер подчеркнул, что на данный момент переговоры о данном мероприятии, включая его формат, между сторонами не ведутся. Заявление чиновник сделал в рамках онлайн-марафона "Новое знание" в Москве.

Пока нет, мы надеемся, со временем когда-нибудь будет. Я не знаю пока точно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что российский представитель президентской администрации и миллиардер из США смогли пообщаться в рамках форума по видеосвязи. Песков попросил Илона Маска рассказать молодежи о том, каким будет будущее через 50 лет.

Видео: Российское общество Знание