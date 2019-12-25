В связи с акцией могли возникнуть угрозы общественному порядку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полиции на незаконных акциях. По его словам, полицейское усиление на улицах Москвы было обусловлено несанкционированными акциями.

Были желающие устроить такую несанкционированную акцию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он считает, что в связи с акцией могли возникнуть угрозы общественному порядку. По его словам, ничего не произошло благодаря полиции.

Ранее мы писали, что в Петербурге на протестах в поддержку Навального в ночь со 2 на 3 февраля задержали 248 человек.

Фото: pixabay.com