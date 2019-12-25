Он отметил, что не стоит делать обобщающих выводов о виновных в отсутствии выплат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции протестов медиков, которым не выплатили надбавки. Накануне они прошли в нескольких регионах России.

По словам чиновника, с каждым случаем невыплаты обещанных надбавок будут разбираться отдельно.

Я искренне надеюсь, что наши уважаемые медики сначала воспользовались всеми известными механизмами. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что не стоит делать обобщающих выводов о виновных в отсутствии выплат, так как каждая ситуация индивидуальна. Причины, считает он, часто оказываются техническими и их нужно исправлять.

Ранее эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу.

Фото: Piter.tv