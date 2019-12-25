Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу

Он считает, что пика заболеваемости в России не будет.

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу. Об этом пишут "РИА Новости".

По его мнению, снижения случаев COVID-19 можно ожидать в середине октября — после того, как Россия выйдет на плато.

Сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато. Виктор Малеев, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Он считает, что пика заболеваемости в России не будет.

Малеев отметил, что в нынешней ситуации вводить новые ограничения не следует. По его мнению, пока можно ограничиться переводом сотрудников на удалёнку и самоизоляцией для граждан старше 65 лет.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 135 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: pixabay.com