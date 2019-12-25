Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу. Об этом пишут "РИА Новости".
По его мнению, снижения случаев COVID-19 можно ожидать в середине октября — после того, как Россия выйдет на плато.
Сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато.
Виктор Малеев, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Он считает, что пика заболеваемости в России не будет.
Малеев отметил, что в нынешней ситуации вводить новые ограничения не следует. По его мнению, пока можно ограничиться переводом сотрудников на удалёнку и самоизоляцией для граждан старше 65 лет.
Ранее мы писали, что в России зафиксировано 8 135 новых случаев заражения коронавирусом.
Фото: pixabay.com
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