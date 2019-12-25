За сутки от коронавируса в России излечилось 2 702 человека.

В России зафиксировано 8 135 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 159 573 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 217. Далее идут Санкт-Петербург — 237, Московская область — 212, Ростовская область — 193, Нижегородская область — 165.

За сутки от коронавируса в России излечилось 2 702 человека. За весь период — 945 920.

За минувшие сутки скончался 61 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 20 385 человек.

Отмечается, что у 27,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

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